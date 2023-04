Slechts één burgerlijke partij op de tien kwam getuigen op proces rond aanslagen in Brussel

Het aantal slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 dat zich burgerlijke partij heeft gesteld op het proces dat momenteel plaatsvindt in Brussel, is al opgelopen tot 1.160. Maar slechts een honderdtal heeft getuigd voor het hof. Daar zijn volgens advocaat van slachtoffervereniging V-Europe Guillaume Lys verschillende oorzaken voor.

“Ten eerste is er de keuze van het federaal parket om van in het begin enkel maar de families van overleden slachtoffers op te roepen”, zegt Lys. “De meeste andere slachtoffers die op het proces hebben gesproken, hebben zelf die keuze gemaakt. Dat is geen eenvoudige stap om te zetten. Anderen willen discreet blijven, met name om geen wonden te heropenen die nog niet helemaal dicht zijn.”

Het speelt volgens de advocaat ook een rol dat de aanslagen intussen zeven jaar geleden zijn. “Veel mensen zijn voortgegaan met hun leven, al spreek ik tussen aanhalingstekens. Alle slachtoffers blijven gebroken door de feiten, hun leed is niet weg”, zegt hij. “Maar ik denk ook dat het niet is omdat mensen niet komen getuigen, dat ze geen interesse hebben in het proces. Er zijn er ook die naar de zittingen komen zonder het woord te nemen.”

Tijdens het proces over de aanslagen in Parijs van 13 november 2015 getuigden verhoudingsgewijs meer slachtoffers. Volgens Lys heeft dat te maken met een andere organisatie in Parijs, maar mogelijk ook met een afkeer. Dat is een gevolg van de manier waarop ze werden behandeld door de overheid en de verzekeraars, aldus Lys. Nog volgens hem is ook de klacht van de beschuldigden over de manier waarop zij worden behandeld, slecht gevallen bij de slachtoffers.

Woensdag start een nieuwe fase in het proces. Dan worden de beschuldigden ondervraagd.