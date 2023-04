VIDEO. Aanvalster van Aston Villa Alisha Lehmann scoort met heerlijk fantasietje op training

Alisha Lehman, sterspeelster van de damesploeg van Aston Villa, scoorde op training met een heerlijk fantasietje. Aston Villa staat vijfde in de Women’s Super League en was goed op dreef, maar verloor zondag de topper van Chelsea (0-3). De Zwitserse aanvalster zit dit seizoen aan 4 goals en 5 assists in 25 wedstrijden.