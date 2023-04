Zichzelf terug zien in ‘Huizenjagers’, het was een vreemde ervaring voor Justine Szpringer (30). Toen de opnames vorig najaar plaatsvonden, was de tot vastgoedadviseur omgeschoolde dj pas zwanger. Eind december verloren zij en haar vriend hun ongeboren kindje. “Ik twijfelde of ik dit wel wou vertellen. Maar alle koppels die dit meemaken, moeten weten dat ze niet alleen zijn.”