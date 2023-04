Voetbalbond schorste scheidsrechter die commerciële brief stuurde naar topclub

Vijf jaar na de zaak-Propere Handen blijft de Belgische scheidsrechterswereld waakzaam voor belangenvermenging. Een scheidsrechter uit 1A werd begin vorig seizoen tijdelijk aan de kant gezet omdat hij een commerciële brief had gestuurd naar een Belgische topclub.

‘Bedankt voor je snelle reactie op LinkedIn. Ik had je graag ons bedrijf even voorgesteld in een korte meeting.’

In het najaar van 2021 ontvangt een commerciële bediende van een Belgische profclub een e-mail van een bedrijfsmedewerker. ‘Ik ben ervan overtuigd dat we zeker enkele raakvlakken kunnen vinden om een partnership op te bouwen’, gaat de briefschrijver verder. ‘Ik kan volgende data voorstellen om hieromtrent even samen te zitten.’

Op het eerste gezicht lijkt er weinig met de e-mail aan de hand. Het is een verkoopbrief zoals de medewerker er wekelijks ontvangt. Ware het niet dat de auteur van het bericht een scheidsrechter uit eerste klasse is.

De commerciële medewerker maakt eerst een afspraak met de ref, maar legt voor alle zekerheid de kwestie voor aan de directie. Die sluit formeel de deur voor een -samenwerking met een arbiter. Niet alleen rijst een deontologisch probleem van belangenvermenging, de relatie tussen clubs en scheidsrechters is in ons land strak gereguleerd na de zaak-Propere Handen. In oktober 2018 werden de twee hoogst aangeschreven scheidsrechters van ons land - Sébastien Delferière en Bart Vertenten – ontslagen omdat ze nauwe contacten hadden onderhouden met een spelersmakelaar.

Een dag later stuurt de commerciële medewerker van de club een e-mail naar de scheidsrechter. ‘We hebben uw vraag nog eens intern overlegd en zijn tot de vaststelling gekomen dat het momenteel onmogelijk is tot een partnership te komen’, klinkt het. Daarbij wordt verwezen naar een contract dat de club heeft met een ander bedrijf. Toch zou de scheidsrechter nog één keer aandringen. Drie weken later waagt hij nog eens zijn kans. ‘Er moet toch ergens een (al is het een kleine) opening zijn om het vertrouwen te winnen voor de toekomst’, schrijft hij in zijn mail. En hij voegt er met een knipogende smiley aan toe: ‘Proficiat met de winst van afgelopen weekend.’ Minder dan vijf uur later krijgt hij opnieuw een afwijzend antwoord. ‘Momenteel zien wij geen opening en heeft het dus weinig zin een potentiële samenwerking te bespreken.’

Meldingsplicht

Om zich in te dekken tegen beschuldigingen van wedstrijdbeïnvloeding, maakt de club het e-mailverkeer over aan de voetbalbond. Die start een procedure en roept de scheidsrechter op het matje. De man wordt enkele weken aan de kant gehouden en op zijn plichten gewezen. Wedstrijden van de bewuste ploeg heeft hij sindsdien niet meer geleid.

De scheidsrechter erkent dat hij onvoorzichtig is geweest, maar benadrukt dat hij alleen maar het contact had gelegd met de club en dat zijn baas de onderhandelingen zou voeren. Hij zegt dat hij ‘overenthousiast’ was in zijn poging om nieuwe klanten aan te trekken en sprak zijn persoonlijke netwerk aan om mogelijke deals te sluiten. Toen hij zijn fout inzag, maakte hij zijn mailverkeer over aan de voetbalbond. Na het voorval heeft hij een addendum in zijn arbeidscontract laten opnemen. Daarin is bepaald dat hij niet meer in contact hoeft te komen met voetbalclubs bij de uitoefening van zijn beroep.

De voetbalbond stelde de code over belangenvermenging op in 2020, in de nasleep van operatie-Propere Handen. Scheidsrechters zijn sindsdien verplicht om hun nauwe contacten op te geven, tot wie hun buren zijn toe.

Zowel de Pro League als de club werd op de hoogte gehouden van de tuchtprocedure voor de scheidsrechter. De bond drong erop aan zijn naam uit de media te houden. De club bevestigde dat het de zaak als afgehandeld beschouwde. De scheidsrechter ging nadien opnieuw aan de slag in 1A.

Binnen de Pro League gaan stemmen op om de scheidsrechters voltijds prof te maken. Op die manier zouden ze minder worden blootgesteld aan het gevaar van belangenvermenging.