Hasselt ziet het aantal toeristische overnachtingen verdubbelen

Hasselt

Het mooie weer brengt de Limburgers naar buiten. Hotels en B&B’s merken dat de last minute boekingen toenemen. Dat is ook het geval in Hasselt waar ze het aantal overnachtingen zien stijgen. Uit cijfers blijkt dat het Hasselts verblijftoerisme vorig jaar een verdubbeling kende van het aantal overnachtingen in vergelijking met het jaar daarvoor. Door de stijgende prijzen kiezen heel wat mensen voor een vakantie of weekendje weg dichtbij huis.(KaBu)