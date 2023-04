Ex-teambaas reageert op geruchten over medische toestand Michael Schumacher: “Wie zegt iets te weten, die weet niets!”

Eind dit jaar is het tien jaar geleden dat Michael Schumacher zijn tragisch ski-ongeluk meemaakte. Schumacher raakte ernstig gewond, belandde in een coma maar ontwaakte eruit. Sindsdien raakte echter maar weinig bekend over de gezondheidstoestand van de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1.

De voorbije jaren doken er echter wel geregeld geruchten en speculaties op over Schumacher zijn toestand. Recent nog zei Eddie Jordan in een interview met ‘OLBG’ het volgende: “Het kan niet eenvoudig zijn wanneer je weet dat je vader niet volwaardig deel kan uitmaken van de familie, hij is er maar tegelijkertijd ook niet.” Daarmee leek de voormalige teambaas die Schumacher zijn F1-debuut liet maken erop te wijzen dat Michael Schumacher fysiek aanwezig is maar waarschijnlijk mentaal niet helemaal.

Later volgde in gesprek met ‘The Sun’ ook nog de opmerkelijk uitspraak “Als echtgenote van Michael Schumacher leeft Corinna als een gevangene”. Het doet de discussie over het stilhouden van de medische toestand van Michael Schumacher door zijn familie opnieuw opflakkeren. Volgens Jean Todt, een goede vriend aan huis bij de familie Schumacher en de voormalige teambaas van hem bij Ferrari, moet men stoppen met spraakmakende verklaringen te maken over Schumacher zijn toestand.

“Laat we het rustig laten zoals het is, laten we de wens van Corinna en de kinderen wat betreft hun privacy respecteren, we weten dat het ski-ongeluk gevolgen heeft gehad,” vertelt Todt in een interview met het Italiaanse ‘Corriere della Sera’ om vervolgens uit te halen naar de recente berichten en speculaties over Michael Schumacher zijn medische toestand. “Wie zegt iets te weten die weet niets. Ik bezoek hem altijd.”

