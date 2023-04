Hasselt

Een 36-jarige Beringenaar is in Hasselt veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel voor grootschalige oplichting. De dader was aan de slag als accountant bij een groot kantoor in Hasselt. Hij stuurde de klanten facturen om roerende voorheffing te betalen, maar het geld, 328.000 euro, kwam op zijn rekening terecht.