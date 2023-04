Politie rijdt wagen klem in centrum Brussel na achtervolging vanuit Frankrijk

In Brussel zijn maandagavond twee mensen opgepakt na een achtervolging die van start ging in Frankrijk. Verschillende Brusselse politiezones boden versterking aan hun collega’s uit het zuiden, waarna de bestuurder van de Franse wagen kon worden klemgereden in het centrum van de hoofdstad.

De Franse politie zette maandagavond de achtervolging in op een bestuurder en zijn passagier, na een verkeersovertreding. “We kunnen inderdaad bevestigen dat de achtervolging door de Franse politie in Frankrijk van start ging, zegt Stefan Vandevelde van het Brusselse parket, die daarmee de berichtgeving van de Franstalige krant La Capitale bevestigt. “Toen het verdachte voertuig in Brussel arriveerde, hebben verschillende patrouilles van de zones Zuid, Brussel-West en Brussel Hoofdstad/Elsene versterking geboden. De wagen kon worden klemgereden, waarna de twee inzittenden werden opgepakt. Over de reden waarom de Franse politie de achtervolging inzette, kan het Brusselse parket geen commentaar geven.“

De passagier van het Franse voertuig werd na verhoor vrijgelaten. De bestuurder werd ter beschikking gesteld van het Brusselse parket, dat de man rechtstreeks dagvaardde voor de correctionele rechtbank. Daar zal hij zich op 21 april moeten verantwoorden voor de kwaadwillige belemmering van het verkeer op het Belgisch grondgebied.