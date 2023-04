Frankfurt rekent snel af met Union Berlin en is eerste halvefinalist in Duitse beker

Eintracht Frankfurt heeft zich als eerste gekwalificeerd voor de halve finales van de DFB Pokal. In de kwartfinales elimineerde het Union Berlin na twee vroege doelpunten: 2-0.

Randal Kolo Muani (11’ en 13’) zoog alle aandacht naar zich toe in de openingsfase door twee keer op korte tijd raak te treffen. Rafael Borre zag in de 20e minuut de 3-0 zelfs afgekeurd worden. Union-coach Urs Fischer probeerde bij aanvang van de tweede helft het tij te keren met een driedubbele wissel, maar die ingreep resulteerde niet in de aansluitingstreffer.

Later op de dag probeert Bayern München zich onder de nieuwe trainer Thomas Tuchel eveneens te verzekeren van een stek bij de laatste vier tegen Freiburg, de verliezende finalist van vorig jaar.