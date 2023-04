Was het nu A3 of A5? Foutje bij bestelling leidt tot ‘reuzengrote’ bevraging bij passagiers

“Dit wordt de grootste bevraging ooit.” Bij de pendeldienst Max Mobiel kunnen ze wel lachen met hun eigen vergissing. “We zien het groots met onze bevraging.”

Passagiers van de pendelbusjes krijgen deze week enorme formulieren onder hun neus. De organisatie bestelde per ongeluk vragenlijsten op A3 -formaat in plaats van op A5. Een vergissing, bleek toen de enorme formulieren toekwamen.

Max Mobiel zag er wel de humor van in en liet de formulieren toch uitdelen op de busjes. “Een foute bestelling houdt ons niet tegen.” De bevraging peilt naar de ervaring van de passagiers van Max Mobiel. Elke dag leggen ze busjes in tussen de stations en de bedrijven in de haven van Gent. Die zijn moeilijk of niet te bereiken met het normale openbaar vervoer.

© Max Mobiel