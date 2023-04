Geen grotere held in de geschiedenis van het computerspel dan Mario, de ietwat mollige, besnorde maar erg strijdlustige loodgieter. Vanaf vandaag is de Italiaan met rode pet te zien op het grote scherm: ‘The Super Mario Bros. Movie’ is het nieuwste hoofdstuk in vier decennia succesverhaal. Vijftien weetjes over het meest iconische personage ter wereld.