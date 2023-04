Onderzoek Jessa: Intensieve duursport veroorzaakt meer aderverkalking dan gematigd sporten

Hasselt

Maar eerst de sport. Extreme inspanningen zoals die van de renners afgelopen zondag in de Ronde van Vlaanderen, hoe gezond of ongezond zijn die voor het hart? Het Jessa Ziekenhuis heeft een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat intensieve duursport meer aderverkalking veroorzaakt dan bij gematigd sporten. Voor alle duidelijkheid, het is wél veel gezonder dan helemaal niet bewegen. Maar het verstandigst is: sport met mate.