Bankdirecteurs moeten voor meer leven zorgen in de wijken van Hamont-Achel

Hamont-Achel

Wie er van droomt om bankdirecteur te worden moet in Hamont-Achel zijn. De dienst Zorgzame Buurten zet er een project op poten om het leven in de wijken weer op te krikken. Dat doen ze naar aanleiding van Dag Van de Buren op 26 mei. Je kan er voor één dag of langer directeur worden van je eigen zitbank in de buurt. De stad is nu op zoek naar enkele vrijwillige bankdirecteurs die inititatief willen nemen om het leven in hun buurt weer leven in te blazen.(KaBu)