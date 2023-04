New York maakt zich klaar voor historische dag: zo zal de arrestatie van Trump verlopen

In New York wordt alles in gereedheid gebracht voor de komst van Donald Trump naar de rechtbank van Manhattan. De Amerikaanse ex-president zal er weldra worden voorgeleid in de zaak rond pornoactrice Stormy Daniels. Een historische gebeurtenis, want nooit eerder werd een (voormalige) president strafrechtelijk vervolgd. Dit is hoe de avond er vermoedelijk zal uitzien.

In de vroege namiddag - bij ons avond - zal Trump door de geheime diensten begeleid worden naar het gerechtsgebouw in New York. Daar wordt hij geacht zich eerst te melden in het kantoor van de officier van justitie, vooraleer hij officieel gearresteerd wordt door de onderzoekers. Volgens de reguliere procedure zullen dan vingerafdrukken en een mugshot worden genomen, al is het nog niet zeker of dat laatste effectief zal gebeuren.

Na zijn arrestatie zal Trump begeleid worden naar het verdiep waar de rechtszaal zich bevindt. Gebruikelijk worden de beschuldigden bij die verplaatsing geboeid, maar volgens Amerikaanse media is de kans dat dat bij Trump het geval zal zijn, eerder klein.

Volgens CBS News zal hij rond 20.15 uur de rechtszaal worden binnengeroepen voor de inleidende zitting onder leiding van rechter Juan Merchan. Daarbij zijn geen cameraploegen toegelaten. Wel zullen enkele fotografen de kans krijgen om foto’s te trekken voor de zitting van start gaat. De rechter zal nadien de aanklachten één voor één voorlezen en ook de rechten van Trump verduidelijken. Tot slot is het aan Trump en zijn advocaten om schuldig of onschuldig te pleiten. Zijn entourage heeft al duidelijk gemaakt dat ze sowieso voor dat laatste zullen kiezen.

In principe zal Trump na de zitting, die ongeveer een half uurtje zou duren, weer gewoon worden vrijgelaten. Daar gaat hij zelf ook vanuit, want de ex-president plant deze avond nog terug te vliegen naar zijn verblijfplaats in Florida. Het is niet onmogelijk dat er aan zijn reis enkele voorwaarden worden verbonden door de rechter, al is dat niet de verwachting.

Eenmaal aangekomen bij zijn privéverblijf Mar-a-Lago zal Trump om 20.15 uur Amerikaanse tijd nog een speech houden. Hij zal daar voor het eerst openlijk reageren op de aanklachten.