Lead-out Arne Marit moet Gerben Thijssen naar zege loodsen in Scheldeprijs: “Deze week nog speciaal achter de brommer op mijn spurtsnelheid getraind”

In een loodzware Volta Limburg Classic bolde Arne Marit zaterdag als 22ste over de finish. Woensdag staat de 24-jarige Vollezelenaar als lead-out van Gerben Thijssen aan de start van de Scheldeprijs in Schoten.

Voor Parijs-Roubaix van komende zondag achtte de ploegleiding van Intermarché-Circus-Wanty Marit nog net iets te groen achter de oren, al had hij zelf graag al eens zijn kans gegaan. “Ja, Parijs-Roubaix is een koers die me wel moet liggen”, zegt Marit. “Ik rij vlot over de stenen en hou ervan om hoge vermogens te trappen. Nu goed, ik ben nog jong en er komen nog voldoende kansen in mijn carrière. De keuze voor de Ronde van Catalonië botste misschien ook wel her en der op ongeloof, maar ik ben daar wel sterker uitgekomen. In de Volta Limburg Classic verteerde ik de klimmetjes een stuk vlotter dan in het verleden. Toen ik terugkeerde van Catalonië, woog ik nog slechts 72 kilogram. Dat is voor mij de ondergrens van mijn optimale gewicht. Als ik onder dat gewicht zou duiken, verlies ik aan kracht, wat ook niet de bedoeling kan zijn. Na Catalonië ben ik intussen wel alweer iets bijgekomen, hoor.”

In de Volta Limburg Classic kwam het er zaterdag op aan om niet weg geblazen te worden in een door wind en regen loodzware koers. Op bijna een kwartier van de Australische winnaar Kaden Groves en Maxim Van Gils sprintte Marit uiteindelijk mee voor de zeventiende plaats. “Nou, van sprinten was in feite geen sprake. Er stonden twee plaatselijke ronden aangegeven in het roadbook, maar we werden na één ronde afgevlagd, zodat ik mijn sprintkansen niet kon verdedigen. Voor het ingaan van de plaatselijke ronden werden we ook al eens even tegengehouden, omdat we anders in de kopgroep terechtkwamen. Ik kende een goede dag en zat in een zetel, omdat we met Rune Herregodts een ploegmaat voorin hadden. Ik kan goed tegen de koude, maar na een aanrijding door een renner dook ik in een plas. Nadien hinkte ik in helse omstandigheden tegen de krampen aan.”

Hoogtetent

Voor de Scheldeprijs woensdag trekken ze bij Intermarché-Circus-Wanty uiteraard de kaart van snelle man Gerben Thijssen. “Ik wil me dan best wegcijferen als lead-out. Er wordt weinig wind voorspeld, waardoor de kans op waaiers wegvalt en het wellicht een spurt wordt. Al weet je met een Mathieu van der Poel aan de start uiteraard nooit. Ik trainde deze week nog achter de brommer om mijn sprintsnelheid op punt te houden. Het is niet zo dat ik door de klimkilometers in Catalonië aan spurtsnelheid verloren heb. Na de Scheldeprijs volgt er even rust. Al ga ik wel nog enkele weken slapen in mijn hoogtetent.”