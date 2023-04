Op de Langendijkstraat in Zutendaal zijn dinsdagavond rond 18 uur twee auto’s gebotst. Een ambulance kwam ter plaatse om de slachtoffers te verzorgen.

Het ongeval gebeurde op de grens van de Oosterring in Genk en de Langendijkstraat in Zutendaal. Het is niet duidelijk hoeveel personen gewond raakten. De wagens moesten getakeld worden. De brandweer Oost-Limburg kwam de weg zuiver maken. siol