Ster uit ‘The last of us’ laat het internet ontploffen met bizarre ontbijtgewoonte

Bella Ramsey, bekend van de hitserie ‘The last of us’, heeft met één uitspraak het internet laten ontploffen. De 19-jarige acteur, die zichzelf als non-binair identificeert, zei in een interview met The Hollywood Reporters dat die cornflakes het liefst met appelsiensap eet in plaats van melk. Een controversiële keuze, zo blijkt uit de vele uitgesproken reacties op sociale media.

“Ontbijtgranen en zemelen met gedroogde aardbeien en appelsiensap”, antwoordde Ramsey droogweg op de vraag wat de laatste maaltijd was die die had gegeten. Collega-acteur Pedro Pascal, die samen geïnterviewd werd, reageerde geschokt: “Appelsiensap?” Ramsey bevestigde: “Het is zo goed!”

De acteur, die veganist is, legt uit dat die ooit op het idee kwam toen er geen havermelk of amandelmelk meer in huis was. “Ik probeerde het dan maar met appelsiensap en dat bleek heerlijk. Sindsdien is het een ding.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Of het daadwerkelijk heerlijk is, laten we in het midden, maar op sociale media is alvast niet iedereen het eens. “Hoeveel ik ook van Bella Ramsey houd, ik zal NOOIT cornflakes met appelsiensap eten”, schreef iemand. Een andere persoon postte een clipje van het interview en schreef eronder: “Ik ben nog altijd niet over het feit dat Bella Ramsey cornflakes met appelsiensap eet. (Probeer het niet trouwens.)”

Andere fans hadden meer begrip. “Stop met oordelen over ontbijtgranen met appelsiensap. Ik zeg het jullie: het is écht goed!”, klonk iemand overtuigd. Een andere Twitteraar vatte de hele saga misschien nog het beste samen: “Het feit dat dit het meest ‘problematische’ wat Ramsey ooit gedaan heeft, is… iconisch.”