De leden van de KLJ haalden in Teuven zwerfvuil op. — © RR

Voeren

In enkele kerkdorpen van Voeren hebben vrijwilligers zwerfvuil verzameld. Dit gebeurde door jongeren van de Provinciale School en door leden van de jeugdbeweging. In Teuven (zie foto) gingen jongeren van de KLJ en de dansmariekes op pad. In Sint-Martens-Voeren ging de jeugd van de Chiro de uitdaging aan. Samen werd er ongeveer 500 kilo zwerfvuil verzameld.