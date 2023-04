Toenmalig CEO Frits van Eerd kwam in 2021 hoogstpersoonlijk de Jumbo van Zonhoven openen. — © luc daelemans

Zonhoven

De Jumbo-supermarkt in Zonhoven sluit eind dit jaar. De Nederlandse keten kondigt wel een tweede vestiging in Hasselt aan, en er lopen nog projecten in Genk en Dilsen-Stokkem.