De lentezon zorgde begin deze week al meteen voor een record: nooit eerder werd in ons land zoveel zonne-energie opgewekt als maandag. “Alles samen circa 42.270 megawattuur”, zo becijferde energie-expert Matthias Detremmerie. “Als we die elektriciteit op de beurs hadden moeten kopen, dan had ons dat ruwweg 4,4 miljoen euro gekost.” En toch mag het ook niet té warm worden.