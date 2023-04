Waarom Gavi bij FC Barcelona plots zijn rugnummer 6 kwijt is en met nummer 30 moet spelen

Het 18-jarige toptalent van FC Barcelona, Gavi, droeg afgelopen weekend tegen Elche plots het nummer 30 in plaats van zijn vertrouwde nummer 6. De verklaring daarvoor is dat het contract van Gavi ongeldig is verklaard omdat FC Barcelona het salarisplafond overschreed. Gavi is teruggezet naar zijn jeugdcontract, wordt nu beschouwd als een jeugdspeler en krijgt een daaraan gekoppeld hoog rugnummer. Intussen heeft Elche protest aangetekend tegen de 0-4-zege van Barça van zondag omdat de club vindt dat Gavi niet meer had mogen worden opgesteld.