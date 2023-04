Moelingen-Voeren

Deze week zijn de rioleringswerken in de wijk Elzen in Moelingen langs de Berwijn van start gegaan. Later zullen deze werken aan de Berwijnstraat volgen. Deze rioleringswerken kunnen nu uitgevoerd worden na de verbreding en verdieping van de Berwijn. Wandelen over de nieuwe oversteek tussen de Bijstraat en Elzen is momenteel een klein avontuur voor jongeren die op kamp zijn in Moelingen. Zij kunnen als het ware over het water lopen.