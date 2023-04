Stromae moet opnieuw concerten afgelasten: “Mijn huidige gezondheidstoestand laat me niet toe om op te treden”

Nadat hij eerder al zes concerten in Frankrijk moest afgelasten “wegens medische problemen”, volgt nu de rest van de optredens dus. Daaronder onder meer het concert in Amsterdam in de Ziggo Dome, net als de Wembley O2 Arena in Londen en de Max Schmeling Halle in Berlijn. Tot voor kort bleef Stromae zelf stil rond de afgelastingen, maar nu deelt hij het nieuws zelf op zijn sociale media in een korte boodschap in het Frans en Engels.

LEES OOK. Stromae schrapt opnieuw concerten in Frankrijk

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Auguri Productions en Mosaert Label moeten helaas de aankondiging doen van de cancellatie van de volgende Stromae shows tot het einde van mei. Wie een ticket kocht, kan een terugbetaling aanvragen”, klinkt in het officiële deel. Stromae zelf voegt er nog dit aan toe: “Ik ben tot het besef gekomen dat mijn huidige gezondheidstoestand me niet toestaat om naar jullie toe te komen en jullie te ontmoeten, wat me triest maakt, maar ik moet mijn limieten erkennen. Ik ben omgeven door mijn familie, en moet tijd nemen om beter te worden, om opnieuw te kunnen optreden.”

“Ik hoop dat ik jullie snel meer positief nieuws kan geven”, zegt hij nog. “Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal opnieuw te zijn en mijn tour te hervatten met mijn teams die me al die jaren hard hebben gesteund. Zorg goed voor jezelf.” Het doet denken aan de omstandigheden van 2015. Toen moest hij na een ernstige reactie op medicatie tegen malaria een hele reeks concerten afzeggen. Stromae is ook headliner op donderdag 29 juni op Rock Werchter. Of dat in gevaar komt, is af te wachten.