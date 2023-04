“Vrouwen moeten juist vroeger op pensioen kunnen gaan”: dit is jullie mening over de huidige pensioenregeling

Het Belang van Limburg hecht belang aan jouw mening. Naar aanleiding van de uitspraken van onze premier over de hogere pensioenleeftijden, vroegen wij naar jullie opinie over de huidige pensioenregeling. Lees hier wat onze lezers daarover denken.

Het is officieel: vanaf 2030 zullen Vlamingen moeten werken tot ze 67 zijn. Dat besliste de overheid, ondanks het feit dat de peilingen van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws aangeven dat Vlamingen dat helemaal niet zien zitten.

“De overgrote meerderheid van de Vlamingen gaat straks niet tot zijn 67ste moeten werken”, klonk het achteraf bij Alexander De Croo. “Ook vandaag is er al een verschil tussen de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar en de leeftijd waarop de meeste mensen met pensioen gaan”, zei hij op VTM Nieuws. “De overgrote meerderheid van de mensen stopt vandaag tussen de 62 en 63 jaar. Ongeveer 10 procent van de mensen stopt vandaag effectief op de wettelijke leeftijd. Dat geldt vooral voor mensen die laat begonnen zijn met werken.”

Dat zo veel Belgen met vervroegd pensioen kunnen gaan, komt door de huidige pensioenregeling. Iedereen die 45 loopbaanjaren kan voorleggen, heeft recht op een volledig pensioen. Werk je deeltijds? Dan tellen enkel de dagen waarop je werkt mee bij het berekenen van je rustgeld. Iemand die vier vijfde werkt, krijgt dus vier vijfde van het pensioen van iemand die dezelfde job voltijds doet. Het alternatief is langer werken.

De meerderheid van onze lezers vindt deze regeling niet eerlijk tegenover vrouwen. “Vrouwen draaien het meeste op voor de zorgtaken, voor kinderen, voor ouders. Niet alleen verdienen ze hierdoor minder maar moeten ze ook langer werken omdat ze niet aan het vereiste aantal jaren komen en ze hierdoor een lager pensioen krijgen”, klinkt het bij Nadine D. Cijfers van Statbel geven haar gelijk: 89,5 procent van de werkende mannen hebben een voltijdse job, terwijl slechts 59,1 procent van de vrouwen hetzelfde kunnen zeggen. “Omdat ze door de zorg voor gezin en kinderen vaak niet aan een volledige loopbaan komen worden ze eigenlijk afgestraft”, merkt R.O. op.

“Het is niet omdat je geen voltijds betaalde job hebt dat je niet voltijds werk levert”, vult Alex Aspers aan. Gaby Vencken gaat zelfs nog een stap verder: “De meeste vrouwen hebben thuis ook nog een voltijdse baan, dus zij zouden eerder op pensioen moeten kunnen gaan.” Opvallend is dat ook het grootste deel van de mannelijke respondenten vindt dat vrouwen worden benadeeld in de huidige pensioenregeling: “(Vrouwen) doen tijdens hun halftijdse job ook nog het huishouden en de zorg voor kinderen wordt zwaar onderschat”, “Zij zijn dikwijls degenen die loopbaanonderbreking nemen voor de kinderen” en “Het traditionele rollenpatroon in onze patriarchale maatschappij bevoordeelt mannen enorm in deze regeling”, zeggen een aantal van onze mannelijke lezers.

Toch is niet iedereen ervan overtuigd dat vrouwen per se aan het kortste eind trekken wanneer het op pensioenen aankomt. “Iemand die bewust kiest niet te werken of beslist een loopbaanonderbreking te nemen om eender welke reden, daar moeten anderen niet voor opdraaien, ongeacht je genderidentiteit”, beweert Gabriel Lozano-Moran.