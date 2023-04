Dalilla Hermans reageert op stroom aan haatberichten: “Ik moest toch even slikken van het racisme”

Schrijfster Dalilla Hermans gaat de Brugse kandidatuur voor culturele hoofdstad van Europa 2030 voorbereiden: met dat nieuws pakte het Brugs stadsbestuur eind vorige week uit. Dat leidde tot een pak positieve, maar ook heel wat haatdragende reacties op sociale media. Onder meer Vlaams Belangers Tom Vandendriessche en Stefaan Sintobin lieten zich kritisch uit. Anderen reageerden zelfs ronduit racistisch.

“Pure haat”

Met een minutenlange video op haar Instagram-kanaal reageerde Hermans ondertussen zelf op de commentaren. “Dat was slikken, eerst en vooral omdat ik even dacht: zijn dit de Bruggelingen waarmee ik de komende tijd in gesprek moet gaan? (…) Het is niet tof, daar ga ik niet over liegen. Ik heb echt wel wat zotte berichten ontvangen. Dat is nog altijd schrikken en slikken als mensen zulke wrede, gemene, racistische dingen naar je hoofd slingeren. Gebaseerd op niets behalve pure haat.” (Lees verder onder de post)

Maar volgens Hermans motiveren de haatberichten alleen maar om nog beter te doen. “Dit geeft me een extra push. Ik moet niet alleen voor mezelf, de stad en het fantastische culturele veld hier zorgen dat ik dit zo goed mogelijk doe. Ik ga ook aan deze gekke mensen tonen dat dit allemaal niet nodig is”, zicht ze zich tot haar criticasters. “We gaan er iets goed van maken en jullie gaan welkom zijn. Op alle evenementen en inspraakmomenten. Ik blijf gewoon gaan voor Brugge 2030. Misschien met een inbox vol bagger, maar met een hart vol goesting.”

“Pijnlijk”

Eerder nam Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) het ook al op voor Hermans. “Sommige opmerkingen zijn de puurste vorm van racisme en zijn dan ook strafbaar. Brugge is een open, breeddenkende en verdraagzame stad. Ik wil er alles aan doen om dit zo te houden”, aldus De fauw in een reactie op Facebook.

“Dalilla is geboren in Rwanda en werd op 2-jarige leeftijd geadopteerd door een Vlaams gezin. Zij kent onze geschiedenis en onze cultuur en draagt die samen met ons mee. Dalilla woont reeds drie jaar in Brugge. Het is een pijnlijke vaststelling dat mensen Gratuit op sociale media gal spuwen en veroordelen.”