EK vrouwenvoetbal 2025 wordt in Zwitserland gespeeld

Lia Wälti, de aanvoerder van de Zwitserse nationale vrouwenploeg, speelt bij Arsenal. In 2025 mag zijn in eigen land het EK afwerken. — © REUTERS

Het EK voetbal voor vrouwen van 2025 vindt plaats in Zwitserland. Dat maakte de Europese Voetbalbond UEFA dinsdag bekend na afloop van een samenkomst van het Uitvoerend Comité in de Portugese hoofdstad Lissabon.

Er waren vier kandidaturen. Naast het gezamenlijke bid van de Scandinavische landen Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden, deden ook Frankrijk, Polen en Zwitserland een gooi naar de organisatie.

Vorig jaar vond, met een jaar vertraging door de coronapandemie, het dertiende EK voor vrouwen plaats in Engeland. Het gastland won zijn eerste Europese titel door in de finale Duitsland te verslaan. De Red Flames waren er voor de tweede keer bij op een EK en overleefden in tegenstelling tot 2017 (in Nederland) de groepsfase. In de kwartfinale ging België er met 1-0 uit tegen Zweden.