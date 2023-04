Vrijwilligers bedankt tijdens JeugdraadBattle

Het was al van november 2019 geleden maar eindelijk mochten de Hamse jeugdverenigingen weer de strijd aangaan met elkaar in en rond JH De Stip

Een battle in een bijzonder vriendschappelijke sfeer tussen de Hamse jeugdverenigingen, speelpleiners en Stippers is altijd goed voor spektakel. De Stip werd omgebouwd tot een klein attractiepark met heel wat collectieve en individuele uitdagingen. Na een enthousiaste strijd verlengde Chiro Genebos haar titel en mocht er een nieuwe Coppa mee "over de brug". Maar dat was niet alles: Tijdens deze avond werden alle vrijwilligers van de jeugddienst, jeugdraad, jeugdhuis, dj-poolHam en alle Hamse leiding getrakteerd op drank en pizza.