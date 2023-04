“Gij met uw onnozel autootje!”: dronken Ferrari-bestuurder vlucht weg na ongeval en rijdt zich vast in steegje

Na de aanrijding in de Beverestraat in Oudenaarde schold de bestuurder van de Ferrari de bestuurster van de andere auto uit, om zich vervolgens even verderop vast te rijden in een steegje aan de Markt. — © rr

De bestuurder van een Ferrari, die zich na een ongeval met vluchtmisdrijf had vastgereden in een steegje aan de Markt in Oudenaarde en nadien een positieve ademtest aflegde, is zijn rijbewijs voorlopig kwijtgeraakt.

Opmerkelijk voorval afgelopen zondag na de aankomst van de Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde: op het kruispunt van de Jozef Braetstraat en de Beverestraat werd de auto van Marie Van Renterghem uit Gavere aangereden door een Ferrari. “Toen ik uitstapte en zei dat ik de politie zou bellen, werd ik uitgescholden”, vertelt de vrouw.

“Waarom de politie bellen, gij met je onnozel autootje, zo kreeg ik naar mijn hoofd geslingerd. De bestuurder stapte terug in zijn Ferrari en reed weg in de richting van Bevere. Hij draaide zijn raam open en zwaaide nog eens. Ik had wel de nummerplaat van zijn auto kunnen noteren. Mijn auto was zwaar beschadigd en moest worden getakeld.”

“Geen fijne afsluiter”

De vrouw had die dag op de Markt in Oudenaarde de start van de Ronde van Vlaanderen voor elitevrouwen gevolgd en nadien verder van de koers genoten. “Het was dus geen fijne afsluiter van een nochtans mooie dag”, aldus nog Marie.

Kort na het ongeval reed de bestuurder, een ondernemer uit Aalst, zijn Ferrari klem in het steegje dat de parking van het AZ Oudenaarde met de Markt van Oudenaarde verbindt. Hij botste er tegen een automaat. Dat steegje is alleen voor voetgangers bestemd.

Raadsel

“Het is mij een raadsel hoe hij daar is geraakt”, zegt Marie Van Renterghem. “Gelukkig is hij tegen die automaat gebotst, want anders was hij de Markt opgereden en dat zou pas een catastrofe geweest zijn.”

De politie trof de bestuurder van de Ferrari aan in het steegje. De man legde een positieve ademtest af. Volgens de politie heeft hij zich op de plaats van het eerdere ongeval ook “onttrokken aan de nodige vaststellingen”, zoals dat officieel heet.

Het parket beslist of de feiten als vluchtmisdrijf worden gekwalificeerd. Het rijbewijs van de man werd alvast ingetrokken.