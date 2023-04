VOORBESCHOUWING PARIJS-ROUBAIX 2023. Pakt Wout van Aert in de Hel van het Noorden zijn eerste kassei?

De Ronde van Vlaanderen zit er nog maar net op en we blikken alweer vooruit op het volgende Monument: zondag staat Parijs-Roubaix op het programma. Wout van Aert en Mathieu van der Poel mogen blij zijn, want Rondewinnaar Tadej Pogacar is er niet bij. Pakt Wout van Aert in de Hel van het Noorden zijn eerste kassei?

Start: om 11.25 uur in Compiègne

Aankomst: omstreeks 17.20 uur in Roubaix

Afstand: 256,6 kilometer

Categorie: WorldTour

Televisie: via Sporza op één om 13.30 uur of op Eurosport vanaf 11.25 uur

Het parcours: één nieuwe kasseistrook

De organisatoren van Parijs-Roubaix hebben ook dit jaar amper gesleuteld aan het parcours in het niemandsland van Noord-Frankrijk. Waarom zouden ze ook? De klassiekers als Trouée d’Arenberg, Mons-en-Pévèle en Carrefour de l’Arbre hebben in het verleden al zo vaak voor spektakel gezorgd! Alleen de sector Haspres is nieuw, maar die komt in de vroege aanloop en is dus niet beslissend.

De drie sectoren die wel bepalend zullen zijn voor het koersverloop zijn Trouée d’Arenberg, Mons-en-Pévèle en Carrefour de l’arbre, die krijgen door de organisatie 5 sterren moeilijkheidsgraad. Met die laatste op slechts 17 kilometer van de meet zou daar wel zoals vaker de beslissing kunnen vallen. Maar ook het Bos van Wallers wordt interessant: daar wordt de Hellekoers meestal in vuur en vlam gezet.

De favorieten: een strijd tussen de eeuwige rivalen

De Grote Drie zijn zondag in Noord-Frankrijk maar met twee: Rondewinnaar Tadej Pogacar komt niet aan de start in Compiègne, Wout van Aert en Mathieu van der Poel doen dat wel. Zo hebben we meteen de twee topfavorieten voor komende zondag.

De twee topfavorieten voor Parijs-Roubaix in één foto. — © Getty Images

Wout van Aert zal na zijn vierde plek in de Ronde van Vlaanderen, waar hij moest kraken tegen Pogacar en Van der Poel, uit zijn op revanche in Noord-Frankrijk. Parijs-Roubaix is een koers die op het lijf geschreven is van Van Aert: in plaats van explosiviteit op de hellingen, die hij in de Ronde tekortkwam, is in de Hellekoers vooral power, vermogen en stuurmanskunst belangrijk. Jezelf goed positioneren in het Bos van Wallers en de kasseistroken, en zo hard trappen dat de kasseien bijna uit de grond schieten: we zien het Van Aert wel doen.

Van Aert botste in de Ronde op z’n limieten, maar hoeft zich voor Parijs-Roubaix niet te veel zorgen te maken. — © Getty Images

Maar uiteraard zal hij daarvoor wel moeten afrekenen met zijn eeuwige rivaal: Mathieu van der Poel. Een sterke ploeg heeft hij wel - met Philipsen, Groves en Vermeersch -, maar Van der Poel kan het ook zonder ploeg perfect doen. Man tegen man, zo heeft hij het graag. In Roubaix was hij er altijd dichtbij, zo haalde Van der Poel bij elke deelname al de top tien. In Milaan-Sanremo toonde hij met een fenomenale prik dat hij wel degelijk in bloedvorm is, in de Ronde moest hij enkel het onderspit delven tegen een fenomenale Pogacar. Van der Poel voegde in extremis nog de Scheldeprijs aan z’n programma toe, om extra klaar te zijn voor Parijs-Roubaix. Hij zal er alles op alles zetten.

Mathieu Van der Poel wordt in Parijs-Roubaix ongetwijfeld de lastigste klant waar Wout van Aert mee zal moeten afrekenen. — © Getty Images

Het wordt ook uitkijken naar?

Maar de aanwezigheid van Van Aert en Van der Poel is niet meteen een vrijgeleide dat één van die heren ook mag juichen in Roubaix. Er staat namelijk een mooi lijstje aan outsiders aan de start. De man om daarvan het meest in de gaten te houden is Mads Pedersen. De Deen laat al het hele voorjaar een goeie vorm optekenen en reed een beresterke Ronde van Vlaanderen, beloond met een derde plek. Een powerhouse als Pedersen is gemaakt voor Parijs-Roubaix, al is zijn beste resultaat tot dusver slechts 51e, dat doet hij zondag ongetwijfeld beter.

Ook Matej Mohoric is iemand om naar uit te kijken. Vorig jaar werd de Sloveen vijfde in Roubaix, dit voorjaar laat hij wederom mooie dingen zien. In de Ronde kwam hij wel ten val, maar de man van Bahrain-Victorious liep niet te veel averij op. Bovendien kan hij in meerdere koersscenario’s het verschil maken.

Vorig jaar eindigde Matej Mohoric nog vijfde in Roubaix, de Sloveen is een serieuze outsider voor de zege zondag. — © Getty Images

En wat met Filippo Ganna? De Italiaan eindigde tweede in Milaan-Sanremo en maakte van Parijs-Roubaix een doel. Zijn geweldige motor zou wel eens een groot voordeel kunnen bieden op de kasseistroken? Wie haalt Ganna nog terug als hij plots aanzet? De concurrenten laten hem maar beter niet solo wegrijden. In hetzelfde rijtje: Stefan Küng, vorig jaar nog derde. Aan explosiviteit komt de Zwitser duidelijk te kort in vergelijking met Van Aert en co, maar als hij z’n ‘diesel’ aansteekt is hij weg.

Filippo Ganna zou met zijn enorme motor wel eens kunnen verrassen op de kasseien tussen Parijs en Roubaix. — © Sirotti / Icon Sport

En tot slot houden we rekening met de andere mannen van Jumbo-Visma. Dat dit een koers is die Dylan van Baarle ligt, toonde hij vorig jaar nog voor Ineos-Grenadiers. Hij kent het succesrecept om Parijs-Roubaix te winnen en kan als schaduwkopman gebruikmaken van de favorietenrol van Wout van Aert. Alleen is de vraag hoe goed Van Baarle ondertussen hersteld is van z’n val in de E3, die hem in de Ronde aan de kant hield.

Ook Christophe Laporte ziet z’n kansen zondag. De Fransman won al Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen, nu wil hij ook in eigen land Parijs-Roubaix winnen: het is z’n droom. Drie kandidaat-winnaars en nog een sterke Nathan Van Hooydonck: Jumbo-Visma wordt in Parijs-Roubaix dé te kloppen ploeg.

Met Dylan van Baarle en Christophe Laporte heeft Jumbo-Visma nog twee uitstekende pionnen achter de hand naast Wout van Aert. — © BELGA

Zo was het vorig jaar: Dylan van Baarle soleert naar zege in chaotische editie

Geen vroege vlucht in Parijs-Roubaix vorig jaar, wel een pelotonbreuk na 50 kilometer koers wat twee waaiers creëerde. Wout van Aert en Mathieu van der Poel waren slechts twee grote namen die de eerste waaier gemist hadden en op achtervolgen gewezen werden. Terwijl hun ploegen - Jumbo-Visma en Alpecin-Deceuninck- er alles aan deden om het vuile werk op te knappen, glipten Matej Mohoric, Laurent Pichon en onze landgenoot Tom Devriendt weg naar voren.

De vlucht van drie kreeg onder impuls van Mohoric al snel drie minuten voorsprong van het peloton en trok richting de finale met een aantrekkelijke bonus. Maar ondertussen wist zich achter hen een eerste elitegroep af te scheiden, met daarin o.a. Van Aert, Van der Poel én Dylan van Baarle.

Op dik 19 km van de meet ging die laatste solo op de vieze strook van Camphin-en-Pévèle. Mohoric en Lampaert probeerden wel, maar hadden geen verhaal tegen de Nederlandse hardrijder. Van Aert reageerde nog met Küng en uit de achtergrond kwam Mathieu van der Poel gestoven die voorbij Jasper Stuyven ging, maar de twee eeuwige tegenstanders kwamen te laat om ook maar één moment in aanmerking te komen voor de zege.

Zo werd van Baarle de zevende Nederlander ooit om Parijs-Roubaix te winnen. Achter hem viel Yves Lampaert nog na een aanraking met een onvoorzichtige toeschouwer. “Het is een kalf”, zal u zich vast nog herinneren.

Uitslag 2022

1. Dylan van Baarle (Ned)

2. Wout van Aert (Bel)

3. Stefan Küng (Zwi)

4. Tom Devriendt (Bel)

5. Matej Mohoric (Slo)

6. Adrien Petit (Fra)

7. Jasper Stuyven (Bel)

8. Laurent Pichon (Fra)

9. Mathieu van der Poel (Ned)

10. Yves Lampaert (Bel)