Dubbelslag voor Ide Schelling: Nederlander bezorgt BORA-hansgrohe tweede seizoenszege in Ronde van het Baskenland en is nieuwe leider

Ide Schelling heeft de tweede etappe van de Ronde van het Baskenland gewonnen. Na een lastige rit met vijf cols was de Nederlander van BORA-hansgrohe de beste van een select groepje. Met een lange en krachtige spurt bezorgde hij zijn team de tweede overwinning van het seizoen. Voor de 25-jarige Schelling, ook de nieuwe leider, is het zijn eerste zege in de World Tour.

Zes avonturiers kregen al vrij snel een vrijgeleide van het peloton. Jesus Esquerra, Alan Jousseaume, Jon Barrenetxea, Carlos Garcia, Javier Romo en Txomin Juaristi waren de onbekende namen die samen de vlucht vormden. Het zestal zou een maximale bonus van zeven minuten bijeen fietsen, maar een gevaar voor het peloton vormden ze nooit.

Veel gebeurde er onderweg niet. Het zwaarste gedeelte van de rit lag dan ook in het tweede gedeelte. Bergkoning Barrenetxea profiteerde iets voor halfweg koers van de Etxauri om zijn leidersplaats in het bergklassement te verstevigen. Dat zou de Spanjaard van Caja Rural later in de etappe nog twee keer overdoen.

Werkende leider

In het peloton wel een opvallend beeld. Daar was het in de aanloop van de Uitzi, de tweede col van de dag, leider Ethan Hayter die het tempo bepaalde. Een voorteken dat de Brit vandaag niet zou meedoen voor winst? Met Daniel Martinez heeft Ineos Grenadiers natuurlijk wel een kandidaat voor eindwinst in de ploeg. Naast Ineos waren het ook Movistar en EF Education die vooraan het peloton de dienst uitmaakten. Tourwinnaar Jonas Vingegaard had zich tot dan toe goed weten te verstoppen.

Op de flanken van de Saldias was Richard Carapaz de eerste die de lont aan het vuur stak. De Olympische kampioen van EF Education gebruikte de lastigste klim van de dag (2,3 km aan 9,2%) om te demarreren, maar wegraken lukte hem niet. Dan was de aanvalspoging van Mikel Landa wel succesvoller. De Spanjaard van Bahrain Victorious ging met nog één kilometer tot de top solo op zoek naar de kopgroep.

Landa had de overgebleven vluchters al vrij snel bij de lurven gevat, maar toch leek de Bask aan een onmogelijke opdracht te beginnen. Hij moest immers flink kopwerk voor zijn rekening nemen op het lange tussenstuk tot aan de slotklim. Met een achterstand van 40 seconden met nog 36 kilometer te gaan was het peloton bovendien niet ver.

Geen vuurwerk

Aan de voet van de op papier niet zo lastige slotklim (11 km aan slechts 3,2%) zat het avontuur van de Spanjaard er dan ook op. Aan de tussensprint had Landa wel drie bonificatieseconden weten te veroveren. Zo deed hij sowieso toch al een klein zaakje in het klassement, waar we na het lossen van Hayter een nieuwe leider zouden krijgen.

Op de Arkiskil opende Lilian Calmejane de debatten. De Fransman van Intermarché-Circus-Wanty was eerder tegen de grond gegaan en koos nu voor de vlucht vooruit. Echt wegrijden deed Calmejane niet, want in het peloton werd er stevig tempo gemaakt. Even later kreeg hij met de Spanjaard Abel Balderstone wel een metgezel mee op pad. Samen draaiden ze goed rond, maar met nog een kilometer de top zat hun avontuur er toch op.

Vuurwerk bleef zo uit op de slotklim, alle renners begonnen zo samen aan de afdaling en raasden in rotvaart naar de finish. We kregen uiteindelijk een sprint met een select groepje. Ide Schelling leek de finale van de etappe goed te kennen en zette zijn sprint vroeg in. De Nederlander van BORA-hansgrohe was zo de snelste aan de meet. Hij eindigde voor Matteo Sobrero en David Gaudu. Schelling is ook de nieuwe leider.

Woensdag wacht voor de renners als derde rit een tocht tussen Errenteria en Amasa-Villabona van 153,9 kilometer. De Ronde van het Baskenland telt zes ritten en eindigt zaterdag. De Colombiaan Daniel Felipe Martinez is de titelverdediger en rijdt ook deze editie bij de Ineos Grenadiers.