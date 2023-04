JPMorgan-topman verwacht nog jarenlang gevolgen van bankencrisis

De crisis die de voorbije weken de bankensector teisterde, is nog niet ten einde en zal nog enkele jaren gevolgen hebben. Daarvoor waarschuwt Jamie Dimon, CEO van JPMorgan Chase, dinsdag in een brief aan de aandeelhouders van Amerika’s grootste bank.

Op amper enkele dagen tijd gingen in de Verenigde Staten drie banken failliet, waarvan er twee faillissementen bij de grootste bankfalingen zijn van de Amerikaanse geschiedenis. Ook in Europa kreeg de crisis een serieuze staart, met de overname van Credit Suisse door zijn Zwitserse concurrent UBS, om zo de implosie van deze grote Europese speler te voorkomen.

“Hoewel het waar is dat deze bankencrisis de grootste banken heeft ‘bevoordeeld’, is het idee dat deze ineenstorting voor wie dan ook goed is geweest, absurd”, schrijft Dimon.

In de week waarin Silicon Valley Bank en Signature Bank failliet gingen, gingen de deposito’s bij kleinere banken er met 185 miljard dollar op achteruit, terwijl de grote namen een sprong van 120 miljard dollar maakten. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse centrale bank.

“Elke crisis die het vertrouwen van de Amerikanen in hun banken aantast is slecht voor alle instellingen”, aldus Dimon. “En zelfs al heeft dit niets te maken met 2008, dan nog is het niet eenvoudig om te bepalen wanneer deze crisis ten einde loopt.” Hij verwacht dat de crisis zal leiden tot een aanscherping van de financiële voorwaarden, omdat banken en andere kredietverstrekkers voorzichtiger zullen worden.

Daarnaast ziet de bankenbaas ook wijzigingen in de regelgeving komen. Hij roept de autoriteiten daarom op “een overhaast, onophoudelijk of politiek gemotiveerd antwoord” te vermijden. “We moeten niet proberen om een regelgevend kader in te voeren dat de mogelijkheid van een faillissement uitsluit, maar eerder een systeem dat de kans op faillissement of besmetting beperkt.”