Zelfde expert aangesteld in nieuwe dossiers Rukkelingen-Loon: “Volgens hem komt schade door klimaat”

De inwoners van Rukkelingen-Loon vangen bot. De Tongerse rechter stelt dezelfde deskundige aan in de nieuwe dossiers rond de barsten in hun huizen. De inwoners vroegen eerder een nieuwe expert omdat ze niet tevreden waren over zijn aanpak. “Volgens hem is de schade te wijten aan de klimaatwijziging.”

Vorige maand stonden zowel de expert als de inwoners van Rukkelingen-Loon en de advocaat van De Watergroep tegenover elkaar in de Tongerse rechtbank. De huizen in Rukkelingen-Loon staan sinds 2019 op barsten, en dat is volgens de 21 slachtoffers het gevolg van de droogte door de waterontginning door De Watergroep. Zij strijden ondertussen al zo’n twee jaar voor gerechtigheid en willen dat de oorzaak van de droogte objectief wordt vastgesteld zodat er gezocht kan worden naar een oplossing voor het aanslepende probleem. Een makkelijke klus lijkt dat niet te zijn.

De Watergroep zelf houdt vol dat zij weinig schuld treffen. Advocaat Stefanie François wierp meermaals op dat ook het veranderende klimaat, de aanwezigheid van bomen en de aanleg van verhardingen zoals zwembaden en bijgebouwen in de tuinen geen goed doen aan de bodem en het waterniveau. Vorig jaar stelde de rechter daarom een deskundige aan die alle mogelijke oorzaken moest onderzoeken.

Gebrek aan kennis

Volgens de advocaten van de inwoners, meester Inke Dedecker en meester Astrid Cooreman, kwam er maar geen schot in de zaak, werden er amper onderzoeksdaden gesteld en was het na een jaar nog steeds wachten op een eerste voorverslag. “Ondertussen blijven de nieuwe slachtoffers zich wel opstapelen en vertonen meer dan vijftig huizen scheuren”, klonk het. Ook de kerk en de parochiezaal ontkomen niet.

Zij spraken vorige maand voor de Tongerse rechter niet enkel over de trage werkwijze van de expert, maar ook over een gebrek aan kennis. “Het gaat om heel technische taal, maar de deskundige neemt niet eens de juiste formules over. Voor iemand die claimt hydroloog te zijn, zou je denken dat hij bekwaam is”, klonk het. Volgens hen was het dan ook noodzakelijk om in de meest recente dossiers over nieuwe schadegevallen een andere deskundige aan te stellen en zo een nieuw licht op de zaak te werpen.

Klimaatverandering

De aangestelde deskundige heeft op 30 maart uiteindelijk toch zijn voorverslag neergelegd in de reeds lopende dossiers. “Hij komt daarin tot het besluit dat de opgetreden schade te wijten is aan de klimaatwijziging”, zo stelt Dedecker teleurgesteld. “Door het klimaat is het grondwater gedaald tot 1 meter, zoals in alle omliggende dorpen. Hij verklaart niet hoe deze beperkte grondwaterdaling door het klimaat de exclusieve oorzaak kan zijn van de schade in het hele dorp. Waarom dan enkel in Rukkelingen-Loon het grondwater gedaald is tot soms meer dan 11 meter diep, verklaart hij ook niet. In de omliggende gemeenten én zelfs in heel Vlaanderen doet zich dit fenomeen niet voor. De inwoners zijn verbolgen over dit verslag en we bekijken nu de mogelijke verdere stappen.”

Ook bij de Tongerse rechter vangen de bewoners bot. Dinsdagochtend ging ook zij niet in op de vraag om een nieuwe deskundige aan te stellen in de meest recente dossiers. “Helaas”, zo klinkt het bij meester Dedecker.

