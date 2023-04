Van wheelies tot slippartijen: politie Carma gaat ‘patservoertuigen’ sneller in beslag nemen in Genk

De politie Carma gaat kordater optreden tegen zogenaamde ‘patservoertuigen’ in Genk en ze sneller in beslag nemen. Wie onder andere vrijwillig slipt, op zijn achterste wielen rijdt of extreem veel lawaai maakt, riskeert zijn auto, quad, bromfiets of motorfiets voor twee weken te verliezen.

Elk jaar gaat het mooie weer aan het begin van de lente gepaard met ‘patsergedrag’ met auto’s, bromfietsen en motors. Dat zorgt voor heel wat geluidsoverlast, nachtlawaai en onverantwoord rijgedrag. Ook in Genk. “Uit de stadsmonitor en veiligheidsmonitor blijkt dat onaangepaste snelheid, agressief verkeersgedrag en geluidshinder door het verkeer tot de vijf meest storende situaties behoren”, zegt burgemeester Wim Dries (cd&v).

Op 1 januari 2021 trad daarom al het retributiereglement in werking voor bestuurlijke inbeslagname en de stalling van voertuigen in Genk. Zo kon de stad als een van de eerste in Limburg roekeloos en asociaal rijgedrag aanpakken. Als een voertuig een acuut gevaar betekent voor de lichamelijke integriteit van personen en/of de veiligheid van goederen, kan die in het kader van een veiligheidsmaatregelen bestuurlijk in beslag genomen worden. De kosten van de takeling en bewaring konden via dat reglement gerecupereerd worden. Het afgelopen jaar nam de politie zo al vijf voertuigen in beslag.

Breder toegepast

Nu hebben de stad Genk en de politie Carma in samenspraak met het parket Limburg besloten om het toepassingsgebied van de bestuurlijke inbeslagname van voertuigen uit te breiden. “Zo kunnen we de klachten over overlast en onveiligheid nog beter aanpakken”, zegt korpschef Geert Verheyen. “Bovendien zullen zowel de inwoners als de bezoekers van Genk zo met een gerust hart de openbare weg kunnen gebruiken.”

Specifiek kan een voertuig nu voor 10 tot 15 dagen in beslag genomen worden als de bestuurder bijvoorbeeld opzettelijk aan het slippen is. Wie een wheelie (op de achterste wielen rijdt, nvdr.) maakt met een quad, bromfiets of motorfiets, riskeert ook zijn voertuig te verliezen. Ook bij extreem verstorende geluidsoverlast kan een voertuig in beslag genomen worden.

Daarnaast controleert de politie nog steeds of bestuurders zich aan de wegcode houden. Rijden met een open uitlaat of kort, herhaaldelijk en hevig accelereren kan dus ook bestraft worden. Al zal de politie enkel optreden als het nodig is om extreem ordeverstorend gedrag en gevaar te voorkomen. Als een voertuig in beslag genomen wordt, zal de eigenaar opdraaien voor de kosten van de takeling en stalling.