Waalse regering overweegt prijsstijging dienstencheque en verbod op extra kosten

Waals minister Christie Morreale wil dienstenchequebedrijven verbieden extra kosten aan te rekenen. In ruil lijkt er ten zuiden van de taalgrens een prijsstijging aan te komen voor de dienstencheques. “Het is een denkspoor”, verklaarde de minister dinsdag in het Waals parlement.

Het gebeurt steeds vaker dat dienstenchequebedrijven bijkomende kosten in rekening brengen. “Het is effectief mijn wens die extra kosten in Wallonië te verbieden. Niettemin dreigt een volledige sector kopje-onder te gaan indien dat verbod niet gepaard gaat met een vorm van herfinanciering van die bedrijven”, benadrukte ze.

Sinds het begin van deze legislatuur is het budget voor dienstencheques met meer dan 100 miljoen euro toegenomen. De teller staat voor dit jaar op 556 miljoen euro. “De overheid heeft alle verhogingen als gevolg van de indexering op zich genomen, zonder ook maar iets in ruil te vragen van de gebruikers”, aldus de PS-minister. “In die context lijkt het me niet buitensporig de nominale waarden van dienstencheques voor de gebruikers te verhogen”, en dat voor het eerst sinds de bevoegdheid in 2014 naar de regio’s verhuisde.

Een denkpiste is een verhoging van die nominale waarde met 1 euro, waardoor die op 10 euro zou uitkomen, net zoals in Brussel gebeurde. Die toename zou ook kunnen worden verhoogd voor de grootste gebruikers. Wel zou ze in overeenstemming worden gebracht met het verbod op extra kosten, die vandaag zowat 80 procent van de gebruikers ophoesten.