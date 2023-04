Vrouw (36) dood aangetroffen in haar woning in hartje Lier, vriend (37) aangehouden: “Duidelijke sporen van geweld”

Een 37-jarige man uit Deurne is door de onderzoeksrechter in Mechelen aangehouden op verdenking van doodslag op zijn vriendin in het centrum van Lier. Volgens onze informatie zou het slachtoffer door wurging om het leven zijn gebracht. Na intens onderzoek werd de man eind vorige week opgepakt. De raadkamer verlengde ondertussen zijn aanhouding met een maand.

De feiten speelden zich af in de nacht van 17 op 18 maart in de woning van de 36-jarige vrouw in de Kattenstraat in Lier. Yentl H. was de avond voordien met haar vriend Redouan A. (37) uit Deurne op stap geweest in Lier. Wat er nadien in de woning van het slachtoffer is gebeurd, wordt volop onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat er drugs en/of alcohol werden gebruikt en er nadien een en ander uit de hand is gelopen.

“De onderzoeksrechter heeft een autopsie op het lichaam van het slachtoffer bevolen en daarbij kwamen ernstige aanwijzingen naar voren dat er geweld was gebruikt”, zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket.

Het zou Redouan A. zelf zijn geweest die de politie de ochtend nadien heeft gealarmeerd omdat hij zijn vriendin niet aan de lijn kreeg. Hij zou nadien van Deurne naar Lier zijn afgezakt maar geraakte naar eigen zeggen ook niet binnen in de flat. Hij zou de hond van zijn vriendin wel horen blaffen hebben. De politie besliste daarop om het huis te betreden en trof het levenloze lichaam van de vrouw aan in een zetel. Alle hulp voor het slachtoffer kwam evenwel te laat.

Verdachte Redouan A. werd vrijdag opgepakt en later door de onderzoeksrechter aangehouden. — © rr

Wurging

A. werd grondig verhoord maar ontkende iets met de dood van zijn vriendin te maken te hebben. Daarom mocht hij aanvankelijk beschikken. Pas toen het autopsieverslag aantoonde dat er wel degelijk sprake was van geweld tegen de vrouw, beten speurders van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) zich vast in het dossier en pakten de vriend van het slachtoffer afgelopen vrijdag op. Hij werd aangehouden door de Mechelse onderzoeksrechter op verdenking van doodslag.

Volgens onze informatie zou er sprake zijn van wurging. Het koppel had al meer dan een jaar een relatie met mekaar. In de buurt wordt geschrokken gereageerd op de feiten. “Yentl zocht weinig contact met ons, maar als we haar zagen was ze vriendelijk. Ze sprak ons een tijdje geleden nog aan met de vraag of we niet te veel last hadden van het geblaf van haar hond. Een jong dier dat af en toe wel wat kabaal maakte”, vertelt een buurtbewoner.

“Je leest elke dag wel iets over een moord hier of daar. Maar het is echt wel schrikken dat het zich hier om de hoek afspeelt, bijna onder de toren van de Sint-Gummaruskerk. En dat je het slachtoffer bovendien enkele dagen voordien nog hebt gezien. We hebben die bewuste nacht - 17 op 18 maart - alvast niemand horen roepen of amok gehoord in het huis.”

e woning in de Kattenstraat, in het centrum van Lier, is door de politie verzegeld. — © Theo Derkinderen

Geld proberen afhalen

Het onderzoek naar de feiten is nog volop bezig. Speurders onderzoeken ook of Redouan A. na de dood van zijn vriendin nog geprobeerd heeft om geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. De man is alvast geen onbekende voor de politie en zou deel uitmaken van de harde kern van Royal Antwerp FC. In 2020 was hij met enkele andere hooligans betrokken bij een zware vechtpartij in het centrum van Antwerpen. De rechtbank veroordeelde hem daarvoor eind vorig jaar nog tot vijftien maanden cel.

Redouan A. verscheen dinsdag voor de raadkamer. Die verlengde de aanhouding van de Antwerpenaar met een maand. Aan de woning van Yentl hebben vrienden ondertussen een bloemetje en enkele hartjes neergelegd. Op de verzegelde deur heeft iemand een papiertje met de tekst miss you omhoog gehangen.