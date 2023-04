Stiefmoeder staat terecht voor schrikbewind tegenover 3 jonge kinderen: “Straffen die elke verbeelding tarten”

Stiefmoeder S.B. moet zich in de Leuvense rechtbank verantwoorden voor mensonterende behandeling van drie kinderen, waarvan de jongste nog maar 2 jaar oud was. Tijdens de kerstvakantie van 2020 zou ze de kinderen hebben gestraft, zowel door ze pijn te doen als ze te vernederen. Zo moest een meisje naakt in de hoek staan en een jongen zich optrekken met een verbrande hand. Bovendien staat de vrouw ook terecht voor de verkrachting van een van de kinderen, door die te penetreren met een seksspeeltje als straf.

De vrouw leek helemaal uit de lucht te vallen op haar zitting. “Ik?” vroeg ze toen de voorzitter meedeelde dat ze terechtstond voor mishandeling van kinderen. “Mensen zeggen me dat het over verkrachting gaat, maar ik weet van niets.” Toch presenteert de procureur een hele reeks feiten, die zich allemaal afspeelden in de kerstvakantie van 2020. De kinderen verbleven toen bij hun vader en zijn toenmalige vriendin S.B.

“Terwijl de man des huizes ziek in bed lag, meende de vrouw zich de moeder van de kinderen”, zegt de procureur. “Maar ze legde hen straffen op die elke verbeelding tarten. Zo had een van de kinderen een brandwonde opgelopen aan het gasvuur. De beklaagde smeerde de wonde in met een spierzalf, plakte die stevig toe met plakband en bond er nog eens een veter over. Vervolgens liet ze de jongen zich optrekken aan een stang.”

Verkrachting

De kinderen waren op het moment van de feiten 9, 5 en 2 jaar oud. Ook het jongste kind moest eraan geloven. “De peuter moest verplicht schoenen omhooghouden met gestrekte armen”, zegt de procureur. “Het slachtoffer is niet eens oud genoeg om verhoord te worden door de politie. Ze vernederde de kinderen ook. Op een bepaald moment moest het meisje compleet naakt in de hoek gaan staan omdat ze een scheldwoord had gebruikt.”

De stiefmoeder staat ook terecht voor verkrachting van het oudste kind. Als straf zou ze op het bepaald moment een dildo hebben ingebracht. “De verklaringen van de kinderen zijn duidelijk”, zegt de procureur. “Ze probeerde een seksuele sfeer te scheppen. De beklaagde legde de kinderen zelfs uitvoerig het nut van een dildo uit. Die zouden nooit in aanraking mogen komen met een seksspeeltje, laat staan dat het gebruikt wordt.”

Ook vader beklaagde

Ook de vader staat als beklaagde in de zaal. “Meneer wast zijn handen in onschuld omdat hij ziek was tijdens de feiten”, zegt de procureur. “Maar in zijn eerste verklaringen stelde hij slechts enkele uurtjes te slapen per dag. De kinderen hebben hem meerdere keren gezegd wat er aan het gebeuren was, maar hij negeerde dat compleet.”

De vader riskeert achttien maanden celstraf voor zware nalatigheid. Zijn ex-vriendin riskeert een internering. Ze is in het verleden al verschillende keren opgenomen en verbleef recent nog bij zorggroep Sint-Kamillus. Uitspraak valt op 9 mei.