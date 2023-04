Hoe jonge Afrikanen muziek leren spelen dankzij harmonieorkest uit Lummen

Jonge Afrikanen kunnen binnenkort muziek leren spelen op oude instrumenten van het harmonieorkest Demer en Laak uit Lummen. Chris Tilkin van de vzw Music Fund mocht er vorige zondag tuba’s, klarinetten, saxofoons en trompetten gaan afhalen. De vzw geeft deze afgedankte muziekinstrumenten een tweede leven in ontwikkelingslanden of sociale projecten in België.

De aankoop van een instrument vormt vaak een aanzienlijke financiële barrière om muziek te leren spelen. Chris Tilkin (68) uit Genk gaat als vrijwilliger van de vzw Music Fund op zoek naar muziekacademies, verenigingen of individuen die nog oude, ongebruikte instrumenten willen schenken aan kansarme jongeren. Zo plaatste hij ook een oproep in de rubriek Duizendpoot van Het Belang van Limburg. Die oproep viel niet in dovemansoren bij het harmonieorkest Demer en Laak in Lummen.

“Een van onze leden had het bericht gelezen in de krant”, knikt Brecht Munters, voorzitter van het harmonieorkest. “Ik ben blij dat onze oude muziekinstrumenten een nieuwe bestemming krijgen. Vorige zondag kwam Chris Tilkin bijna 20 instrumenten ophalen, waaronder tuba’s, klarinetten, saxofoons en trompetten.”

“Ikzelf speelde tot twee jaar geleden op een trompet van onze harmonie”, gaat Brecht verder. “Toen kreeg ik van mijn ouders een nieuwe trompet, een topmodel. Mijn oud instrument is een studietrompet. Die is nog in goede staat, beginnende muzikanten kunnen er prima mee leren spelen. Samen met de andere oude instrumenten uit ons archief hebben we ze nu geschonken aan de vzw Music Fund. Al deze ‘afdankertjes’ kunnen na nazicht nog perfect dienst doen in muziekscholen en projecten die zelf niet de middelen hebben om dure instrumenten te kopen.”

Muziekacademies

De vzw Music Fund is een Belgische vereniging die muziekscholen in onder meer Haïti, Marokko, Palestina, Mozambique en Congo bevoorraadt met instrumenten. In eigen land kunnen ook sociaal-artistieke projecten voor kansengroepen rekenen op steun. “We willen jongeren in achtergestelde gebieden de kans geven om in goede omstandigheden muziek te maken”, vertelt Chris Tilkin. Hij werkte 28 jaar als leraar aan de muziekacademie in Genk en was ook 15 jaar directeur van de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord. “Tijdens mijn loopbaan had ik bij vrienden en kennissen sporadisch al wat muziekinstrumenten ingezameld. Na mijn pensioen ben ik me intensiever gaan inzetten voor de vzw Music Fund.”

“Als voormalig directeur van de Hagelandse academie heb ik veel contacten in het wereldje”, zegt de Genkenaar. “Ik weet uit ervaring dat veel muziekacademies een behoorlijke stock aan afgeschreven instrumenten hebben die hun leerlingen niet meer gebruiken. Die instrumenten kunnen nog perfect dienen voor muziekscholen in arme landen. Ook bij oud-leerlingen ga ik aankloppen met de vraag of ze misschien nog een afgedankt instrument op zolder hebben liggen. We aanvaarden alle muziekinstrumenten, behalve piano’s en orgels. Die zijn te groot en te moeilijk om te verschepen.”

Herstelatelier

De recente oproep in de rubriek Duizendpoot van HBvL leverde 43 instrumenten op, waaronder 20 stuks van het harmonieorkest uit Lummen. “Het gaat om keyboards, gitaren, accordeons, enzovoort. In Riemst ging ik twee schuiftrombones en een bariton ophalen. Tijdens mijn bezoek bleek dat die mensen nog twee gitaren, een banjo en een mandoline hadden liggen. Ook die heb ik mogen meenemen”, lacht Tilkin. “Ik breng de ingezamelde instrumenten naar een herstelatelier in Marche-en-Famenne waar ze nagekeken en eventueel gerepareerd worden. Alle instrumenten krijgen ook een label met de naam van de schenker. Die krijgt dan later een berichtje waar zijn gitaar of trompet is terechtgekomen.”

Wie een muziekinstrument wil schenken aan de vzw Music Fund kan een mailtje sturen naar chris.tilkin@gmail.com