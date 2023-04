“Dit is geen 1 aprilgrap”: politie zoekt eigenaar van briefje van 50 euro

De prijs voor de eerlijkste inwoner gaat misschien wel naar de man die zaterdag een briefje van 50 euro aan de Colruyt in Eeklo vond. De vinder bracht het briefje binnen bij de politiezone Meetjesland. Zij gaan nu op zoek naar de rechtmatige eigenaar via hun Facebookpagina.

“Het is geen 1 aprilgrap”, schrijft de zone. De politie is op zoek naar de eigenaar van het briefje. Maar wie denkt makkelijk 50 euro te kunnen verdienen, denkt verkeerd. De politie vraagt om uitdrukkelijk het tijdstip te vermelden wanneer je geld verloren hebt. “Het moet bewezen zijn dat het briefje van jou is”, zegt Marino Longeville van de lokale politie.

En zijn er dan geen camerabeelden? “Die kunnen we niet bekijken om privacyredenen, want er is geen misdrijf gebeurd”, zegt Longeville. Wie denkt eigenaar van het biljet te zijn, mag een mailtje sturen naar rik.lievens@police.belgium.eu.