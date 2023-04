Onze tv-tips: een moeilijke start, Amerikaanse rechercheurs en het leven op de weg

Tweeling

NPO2, wo, 23u

Italië, 2016. Een tweeling wordt geboren op een boot op zee. De opvarenden worden gered. Zodra de jongetjes in een ziekenhuis hersteld zijn, stapt hun Eritrese moeder met hen in een internationale trein. Haar doel is Noorwegen, maar in Duitsland worden ze opgepakt en krijgen ze asiel. Drie nieuwe Europeanen zijn aangekomen, maar dit is slechts het begin van een fascinerend verhaal. (tove)

© rr

The Other Guys

VTM4, wo, 20.35u

Bijna twee uur lang humor en actie. Over twee New Yorkse rechercheurs die hun dagen slijten achter hun bureaus. Ze hebben een hekel aan elkaar en doen het saaie kantoorwerk, tot de populairste agenten van het korps plots sneuvelen. Ze krijgen eindelijk de kans om zich te bewijzen. Opnieuw een samenwerking tussen regisseur Adam McKay en Will Ferrell, die elkaar al kenden van Anchorman. (tove)

© rr

A Parked Life

Canvas, wo, 22.45u

Petar is een van de honderdduizenden Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs die 48 weken per jaar Europa doorkruisen. Het leven van eindeloze snelwegen en gure parkings is monotoon en hard, maar het is de enige kans om zijn zoon een toekomst te geven. De tol die Petar en anderen daarvoor moeten betalen, is hoog. Een met de prestigieuze IDFA-Mediafondsprijs bekroonde documentaire. (tove)