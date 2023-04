Lauren Versnick over haar eerste hoofdrol: “Ik doe er alles aan om nooit een tweede kans te krijgen”

Geduldig schaaft Lauren Versnick (28) aan het pad dat ze al als jong meisje voor zichzelf had uitgezet. Actrice worden was de droom en dat is krek wat het is geworden. Binnenkort is ze te zien als Eva in het tweede seizoen van de Streamz-serie Déjà vu. Ze heeft er hard voor gewerkt, zegt ze. Zonder haar wagonnetje aan dat van haar moeder, ex-VTM-omroepster Lynn Wesenbeek, te haken.