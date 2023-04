COLUMN. Dit vreemde diertje lokt de vrouwtjes met gezangen in een zelfgegraven klankkast

Ergens in de jaren 70 moet het geweest zijn. Marcel, een wat vreemd uitziende, maar behulpzame klusjesman in mijn vroegere lagere school, bracht rond deze periode altijd een sigarenkistje mee naar de klas.Daar zaten geen sigaren in, maar enkele veenmollen. Hij vond ze tijdens het spitten van de moestuin die bij de school hoorde. Daar kweekte hij allerlei groenten die dan in een grote pot in soep veranderden. Korte keten pur sang.De veenmollen gingen gelukkig niet in de soep. Die werden door ons met grote ogen bekeken terwijl het sigarenkistje de klas rondging. Dit diertje zag er nog vreemder uit dan Marcel de klusjesman. Sinds die tijd heb ik er geen meer gezien of gehoord. Want horen, doe je ze ook. De mannetjes maken, om de vrouwtjes te lokken (of wat dacht je), een snorrend geluid. Natuurkenners verwarren het met roepende rugstreeppadden of snorrende nachtzwaluwen. Maar beide soorten zijn ondertussen al even zeldzaam als onze veenmol. Dus veel oefenen op die geluiden zit er niet echt in. Meneer veenmol verhoogt zijn kans dat madam veenmol het hoort door een soort klankkast te graven. Een holletje waarin hij zijn ouverture ten gehore brengt. Dit bouwsel hoort bij een uitgebreid gangenstelsel. Hiermee doet hij het tweede deel van zijn naam alle eer aan. Meters vingerdikke gangen met centraal; een leuke kinderkamer. Zodra er een dame op zijn gezang afkomt, legt deze – na een korte paring – honderden eieren in deze ruimte. Die verdedigt ze met haar leven. Een toegewijde moeder. De uitgekomen veenmolletjes hebben ongeveer anderhalf jaar nodig om volwassen te worden. Hun pubertijd is echter van heel korte duur. Nadat ze uit de eitjes komen, verlaten ze naar een paar weken al hun warme nestje. Ze slaan hun vleugels snel uit. Hoewel dit niet echt op een elegante manier gebeurt. Die vleugels zijn dan ook niet echt geweldige vlieginstrumenten, eerder korte stompjes. Dit in tegenstelling tot hun grote voorste graafpoten; daar kan je wel mee uitpakken. Ik heb de indruk dat ze hebben moeten kiezen: ofwel elegante vliegers, ofwel stevige gravers. Hun keuze is duidelijk. Hun zangtalent hebben ze er dan maar bij gekregen als bonus. Gelukkig voor ons.