Gokverslaafde Beringenaar licht klanten boekhoudkantoor voor 328.000 euro op

Een 36-jarige Beringenaar is in Hasselt veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel voor grootschalige oplichting. De dader was aan de slag als accountant bij een groot kantoor in Hasselt. Hij stuurde de klanten facturen om roerende voorheffing te betalen, maar het geld – 328.000 euro - kwam op zijn rekening terecht.

Tussen januari 2019 en februari 2021 knoeide de man met allerhande rekeningen. Als vertrouwenspersoon stuurde hij naar meerdere klanten van het accountancykantoor in Hasselt mails voor betalingen uit. De dader bracht de gedupeerden in de waan dat ze een voorafbetaling voor hun bedrijfsvoorheffing of roerende voorheffing moesten betalen. Alleen vervalste hij het rekeningnummer zodat het geld bij hem terecht kwam. Liefst 44 transacties liet de dertiger zo uitvoeren. Telkens ging het om bedragen die in de buurt van de 10.000 euro lagen. Het uiteindelijke geknoei bedroeg 328.000 euro.

Gokprobleem

Aanleiding voor zijn gesjoemel was een gokprobleem. De man wist van geen hout meer pijlen maken en ging het geld dan maar elders zoeken. Uiteindelijk viel de dader door de mand toen de rekeningen van de gedupeerden uiteraard niet bleken te kloppen en de gelden nooit bij de juiste instantie terecht waren gekomen. Onmiddellijk kreeg de sjoemelaar zijn ontslag. De Beringenaar bekende tijdens zijn proces de feiten. In het vonnis had de rechter het over een beklaagde die het vertrouwen van zijn cliënteel duidelijk beschaamd heeft en de betrouwbaarheid van het boekhoudkundig werk in gevaar heeft gebracht.

350.000 euro te betalen

Bij de strafmaatbepaling is rekening gehouden met het blanco strafblad van de man. Gezien de zwaarwichtigheid van de feiten is hem niet de door de verdediging gevraagde opschorting opgelegd. Wel kreeg de dader 18 maanden cel met uitstel en 600 euro boete effectief. Om van dat uitstel te kunnen genieten moet de dertiger een vaste woonplaats hebben en zich laten behandelen voor zijn gokprobleem. Aan zijn voormalige werkgever is hij 1 euro schadevergoeding en 225 euro rechtsplegingsvergoeding verschuldigd. Peanuts in vergelijking wat hij aan Axa moet betalen. Aan de verzekeraar is de Beringenaar 350.000 euro verschuldigd. Intussen heeft de man ander werk, maar is wel op zowat alles wat hij maar heeft beslag gelegd.