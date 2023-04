Je kinderen in het weekend wat langer laten opblijven dan in de week? Het lijkt misschien onschuldig, maar op lange termijn kan het nadelig uitpakken. Uit Fins onderzoek blijkt immers dat kinderen die later gaan slapen in het weekend zwaarder worden dan zij die elke dag op hetzelfde tijdstip onder de lakens liggen. Hoe komt dat? En wat zegt de slaapexpert bij ons van die bevindingen?