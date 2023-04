Auto belandt op rotonde in Beringen

Beringen

In het centrum van Beringen is dinsdagnamiddag een wagen op de rotonde gereden. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo kwam ter plaatse. Ook de sleepdienst werd opgeroepen om de auto op de rotonde te takelen. Het ongeval zorgde voor verkeershinder. Er raakte niemand gewond. zb