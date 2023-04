Opnieuw reeks vergiftigingen op meisjesschool in Iran

Op een meisjesschool in Iran is opnieuw een reeks vergiftigingen vastgesteld, een dag nadat de lessen werden hervat na een vakantie van twee weken, melden lokale media.

Twintig leerlingen van een school in de noordwestelijke stad Tabriz werden naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsproblemen, zo meldt het officiële agentschap Irna.

“De hulpdiensten kwamen ter plaatse nadat een aantal leerlingen ademhalingsmoeilijkheden hadden gemeld”, zegt het hoofd van de hulpdiensten van de stad. “Maar geen van hen was in een ernstige toestand.”

Sinds eind november zijn veel scholen, vooral die voor meisjes, getroffen door plotselinge vergiftigingen, die flauwtes en ongemak veroorzaakten en soms tot ziekenhuisopname leidden.

In totaal noemden de autoriteiten meer dan 5.000 getroffen leerlingen in meer dan 230 scholen, in 25 van de 31 provincies van het land.

De problemen stopten nadat de autoriteiten begin maart bekendmaakten dat ongeveer 100 mensen waren gearresteerd.

Een paar dagen eerder had de Iraanse opperste leider, Ayatollah Ali Khamenei, opgeroepen tot “strenge straffen”, tot en met de doodstraf, tegen degenen die verantwoordelijk werden gehouden voor de vergiftigingen.

De zaak begon twee maanden na het begin van de protestbeweging die in Iran op gang werd gebracht door de dood op 16 september van Mahsa Amini, een jonge vrouw die door de zedenpolitie werd aangehouden omdat zij de strenge kledingvoorschriften die vrouwen verplichten een sluier te dragen, had overtreden.