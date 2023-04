Nog veertigtal Delhaize-winkels houden deuren gesloten dinsdag

Bij supermarktketen Delhaize neemt het aantal gesloten winkels ook dinsdag verder af. Er zijn nog 44 van de 128 winkels in eigen beheer gesloten. Dat zegt woordvoerder Roel Dekelver. Alle winkels in Vlaanderen zijn open, maar ook in Brussel en Wallonië keert de stakingsbereidheid. In Brussel zijn 2 van de 22 winkels open, in Wallonië zijn dat er 17 van de 41. De distributiecentra werken allemaal normaal.