Twee dakwerkers komen uit bij brand in Runkst

Hasselt

Twee dakwerkers die in de Harmoniestraat in Runkst reden kwamen dinsdagnamiddag uit bij een beginnende brand. De poort en het houten kaderwerk van een garage hadden vuur gevat. De getuigen belden meteen naar de hulpdiensten en de brandweer was snel ter plaatse. Zij konden een verdere overslag voorkomen en vrijwaarden ook de auto die in de garage stond. De schade bleef uiteindelijk beperkt. ppn