Emma Janssen met haar vriend Sander Gillé: “Als ik last heb van jetlag, ga ik een koffie drinken, maar dan moet Sander nog gaan trainen.” — © Raymond Lemmens

Emma Janssen haalde niet de internationale tennistop, maar toch reist ze langs de grootste courts ter wereld. Met dank aan haar vriend en dubbelspeler Sander Gillé, die haar ten huwelijk vroeg in een… Romeinse sinaasappeltuin. Maar vóór ze in het bootje stapt, gaat ze aan de slag in de healthclub van zijn broer Joris, pal naast de Tenkie Academy.