L’Oréal neemt beautymerk Aesop over voor recordbedrag

L’Oréal verwelkomt een nieuw merk in de portefeuille. Het gaat om het Australische Aesop, het beautylabel dat zeepjes en crèmes al 36 jaar verpakt in hippe apothekersflesjes. Voor de Franse cosmeticagigant is de deal van maar liefst 2,3 miljard (!) euro de grootste overname in de geschiedenis van het bedrijf.