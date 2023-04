Nieuwe verdachte aangehouden voor aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries

De man “maakt vermoedelijk deel uit van het crimineel samenwerkingsverband dat zich onder andere bezig heeft gehouden met de moord op De Vries”, denkt het OM. Hij zat al vast in een penitentiaire instelling in omdat hij in 2022 tot vijf jaar cel was veroordeeld voor de handel in harddrugs en vuurwapens. Die straf is nog niet onherroepelijk, aldus het OM.

De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Negen dagen later overleed hij, op 64-jarige leeftijd. De Vries was vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. In 2018 werd B.’s broer Reduan doodgeschoten, in 2019 zijn advocaat Derk Wiersum.

In totaal zijn er nu negen verdachten aangehouden in het onderzoek naar de moord, van wie er acht vastzitten.